У Миколаєві невідомий чоловік розбив скло в тролейбусі під час сварки

У Миколаєві невідомий розбив скло у тролейбусі. Фото: Нацполіція

У Миколаєві, 11 листопада, невідомий чоловік розбив скло у тролейбусі, який рухався із мікрорайону Намив. Йому загрожує до 5 років увʼязнення.

Про це повідомляє Головне управляння Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що інцидент трапився близько 15:00 на зупинці громадського транспорту по вулиці Генерала Олекси Алмазова.

Поліція з’ясувала, що під час руху у тролейбусі між двома чоловіками зав’язалась штовханина. У результаті один із них, вийшовши з салону, каменем розбив скло у пасажирському транспорті.

У Миколаєві невідомий розбив скло у тролейбусі. Фото: Нацполіція

Дії правопорушника поліцейські кваліфікували за статтею 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Санкція статті передбачає до пʼяти років обмеження волі.

Наразі поліцейські встановлюють особу правопорушника та проводять першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, миколаївські правоохоронці розшукали водія, який збив 49-річну жінку та втік з місця ДТП. Постраждала померла в кареті швидкої медичної допомоги.