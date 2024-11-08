У Миколаєві водій на смерть збив жінку на втік з місця аварії: його розшукали по камерам

Миколаївські правоохоронці розшукали водія, який збив 49-річну жінку та втік з місця ДТП. Фото: поліція Миколаївщини

Миколаївські правоохоронці розшукали водія, який збив 49-річну жінку та втік з місця ДТП. Постраждала померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Аварія сталася ввечері, 6 листопада, у мікрорайоні Мала Корениха. Водій невідомого автомобіля збив жінку та поїхав з місця аварії.

На місці пригоди поліцейські вилучили фрагменти від транспортного засобу та розпочали пошуки водія. Завдяки камерам спостереження правоохоронці встановили, що це був за автомобіль та розшукали водія.

«Ним виявився 46-річний чоловік, який керуючи автомобілем Opel Combo, скоїв наїзд на жінку та втік з місця. Після скоєння ДТП він приїхав додому в один з населених пунктів Ольшанської селищної територіальної громади», — зазначили у поліції.

Нагадаємо, що 6 листопада приблизно о 17:35 на ґрунтовій дорозі «Калинівка — Лубʼянка» неподалік села Калинівка Вознесенського району водій ВАЗ 2114 збив жінку, яка йшла по узбіччю у попутному напрямку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 87-річна пішохідка від отриманих травм загинула на місці.