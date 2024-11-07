На Миколаївщини водій збив літню жінку, яка йшла по узбіччю, вона загинула

Водій збив пішохода у Вознесенському районі Миколаївщини, фото: Нацполіція

Вчора, 6 листопада, приблизно о 17:35 на ґрунтовій дорозі «Калинівка — Лубʼянка» неподалік села Калинівка Вознесенського району водій ВАЗ 2114 збив жінку, яка йшла по узбіччю у попутному напрямку.

Про це повідомили у Національній поліції в Миколаївській області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 87-річна пішохідка від отриманих травм загинула на місці. Поліцейські зʼясовують усі обставини ДТП.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження».

Санкція статті передбачає до восьми років увʼязнення з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 050-013-01-48 чи 102.

Нагадаємо, що зранку, 4 листопада, на проспекті Центральному в Миколаєві сталась автомобільна аварія, у результаті якої загинув 53-річний водій.