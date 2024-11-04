В центрі Миколаєва автомобіль врізався в дерево, загинув водій
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- Марія Хаміцевич
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9:13, 04 листопада, 2024
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Сьогодні, 4 листопада, близько 6:30 на проспекті Центральному в Миколаєві сталась автомобільна аварія, у результаті якої загинув 53-річний водій.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
За попередніми даними, водій автомобілю Renault Dokker, рухаючись по проспекту Центральному від вулиці 3-а Слобідська в бік вулиці Садова, виїхав за межі проїзної частини і врізався в дерево. Наразі співробітники поліції зʼясовують всі обставини та причини ДТП.
Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 096 162 85 04 або 102.
Нагадаємо, що вночі, 18 жовтня, на автодорозі М-05 «Київ — Одеса» неподалік села Курячі Лози у Первомайському районі Миколаївщини сталась дорожньо-транспортна пригода за участі трьох вантажівок. Внаслідок аварії 20-річний водій Mercedes-Benz Atego загинув на місці, 21-річного водія MAN з тяжкими ушкодженнями доставили до лікарні.
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