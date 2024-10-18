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Один водій загинув, інший постраждав внаслідок зіткнення трьох вантажівок на Миколаївщині

Аварія на автодорозі М-05 «Київ — Одеса» у Миколаївській області, фото: Нацполіція МиколаївщиниАварія на автодорозі М-05 «Київ — Одеса» у Миколаївській області, фото: Нацполіція Миколаївщини

Сьогодні, 18 жовтня, приблизно о 01:10 на автодорозі М-05 «Київ — Одеса» неподалік села Курячі Лози у Первомайському районі Миколаївщини сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі трьох вантажівок.

За попередніми даними, водій автомобіля MAN врізався в DAF XF з напівпричепом, який через поломку стояв на узбіччі. У подальшому ще одна вантажівка Mercedes-Benz Atego врізалась з MAN, повідомили у поліції Миколаївської області.

Внаслідок аварії 20-річний водій Mercedes-Benz Atego загинув на місці, 21-річного водія MAN з тяжкими ушкодженнями доставили до лікарні. Загиблого та травмованого водіїв деблокували рятувальники ДСНС.

На місці події патрульні регулювали рух на автодорозі. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини аварії.

Аварія на автодорозі М-05 «Київ — Одеса» у Миколаївській області, фото: Нацполіція МиколаївщиниАварія на автодорозі М-05 «Київ — Одеса» у Миколаївській області, фото: Нацполіція Миколаївщини
Аварія на автодорозі М-05 «Київ — Одеса» у Миколаївській області, фото: Нацполіція МиколаївщиниАварія на автодорозі М-05 «Київ — Одеса» у Миколаївській області, фото: Нацполіція Миколаївщини
Аварія на автодорозі М-05 «Київ — Одеса» у Миколаївській області, фото: Нацполіція МиколаївщиниАварія на автодорозі М-05 «Київ — Одеса» у Миколаївській області, фото: Нацполіція Миколаївщини

Нагадаємо, що ввечері 15 жовтня у Південноукраїнську по вулиці Європейській водій автомобіля Daеwoo Lanos збив жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Жінка померла у лікарні.

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