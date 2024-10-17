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У Південноукраїнську внаслідок ДТП загинула жінка: поліція затримала нетверезого водія

У Південноукраїнську внаслідок ДТП загинула жінка. Фото: НацполіціяУ Південноукраїнську внаслідок ДТП загинула жінка. Фото: Нацполіція

Ввечері 15 жовтня у Південноукраїнську по вулиці Європейській водій автомобіля Daеwoo Lanos наїхав на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що 49-річну пішоходку госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями. Згодом жінка померла у реанімаційному відділенні лікарні.

За інформацією правоохоронців, у водія виявили 1,7 проміле алкоголю.

Поліція затримала 35-річного чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомила про підозру «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння», що передбачає частина 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

1У Південноукраїнську внаслідок ДТП загинула жінка. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у пʼятницю, 11 жовтня, на вулиці Космонавтів у Миколаєві сталася смертельна ДТП.

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