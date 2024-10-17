У Південноукраїнську внаслідок ДТП загинула жінка: поліція затримала нетверезого водія
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- Даріна Мельничук
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19:35, 17 жовтня, 2024
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Ввечері 15 жовтня у Південноукраїнську по вулиці Європейській водій автомобіля Daеwoo Lanos наїхав на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Зазначається, що 49-річну пішоходку госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями. Згодом жінка померла у реанімаційному відділенні лікарні.
За інформацією правоохоронців, у водія виявили 1,7 проміле алкоголю.
Поліція затримала 35-річного чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомила про підозру «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння», що передбачає частина 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у пʼятницю, 11 жовтня, на вулиці Космонавтів у Миколаєві сталася смертельна ДТП.
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