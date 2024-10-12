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У Миколаєві у ДТП загинула 33-річна жінка: поліція розслідує обставини

У пʼятницю, 11 жовтня, на вулиці Космонавтів у Миколаєві сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили в поліції Миколаївщини.

Правоохоронці зазначають, що близько 23:30 автомобіль Opel Vectra, за кермом якого був 48-річний водій, наїхав на 33-річну жінку.Коли правоохоронці прибули на місце, жінка лежала на проїзній частині за межами пішохідного переходу. Внаслідок аварії вона отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події. 

«За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження», — йдеться в повідомленні правоохоронців.

Місце аварії. Фото: Поліція МиколаївщиниМісце аварії. Фото: Поліція Миколаївщини

Нагадаємо, вчора, 11 жовтня, близько 07:00 на проспекті Центральному сталася ДТП, в результаті якої тролейбус вʼїхав у стовб контактної мережі. За даними правоохоронців наслідок аварії могли постраждати близько 10 пасажирів тролейбуса.

У «Миколаївелектротрансі» оголосили про проведення службового розслідування після аварії з тролейбусом на Центральному проспекті, яка сталася вранці 11 жовтня. Водія тролейбуса тимчасово відсторонили від роботи. На підприємстві зазначили, що за результатами аналізів у водія не виявлено жодних ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

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