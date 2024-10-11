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У центрі Миколаєва тролейбус вʼїхав у стовб: є постраждалі, серед них діти

У центрі Миколаєва тролейбус вʼїхав у стовб, фото: «Миколаївелектротранс»У центрі Миколаєва тролейбус вʼїхав у стовб, фото: «Миколаївелектротранс»

Сьогодні, 11 жовтня, близько 07:00 на проспекті Центральному сталася ДТП, в результаті якої тролейбус вʼїхав у стовб контактної мережі.

Про це повідомили у «Миколаївелектротранс».

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини.

«Рух тролейбусів по проспекту Центральний продовжується, оскільки аварійну ділянку транспорт проходить на автономному ході», — йдеться в повідомленні.

У центрі Миколаєва тролейбус вʼїхав у стовб, фото: Нацполіція МиколаївщиниУ центрі Миколаєва тролейбус вʼїхав у стовб, фото: Нацполіція Миколаївщини
У центрі Миколаєва тролейбус вʼїхав у стовб, фото: Нацполіція МиколаївщиниУ центрі Миколаєва тролейбус вʼїхав у стовб, фото: Нацполіція Миколаївщини
У центрі Миколаєва тролейбус вʼїхав у стовб, фото: Нацполіція МиколаївщиниУ центрі Миколаєва тролейбус вʼїхав у стовб, фото: Нацполіція Миколаївщини

Як додали у поліції Миколаївської області, водій міського тролейбуса не впорався із керуванням. Нині за медичною допомогою звернулись шестеро пасажирів тролейбуса, серед яких троє дітей.

Нагадаємо, Одеська область у трійці лідерів за кількістю ДТП у 2024 році, Миколаївщина на сьомому місці.

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