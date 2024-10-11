У центрі Миколаєва тролейбус вʼїхав у стовб: є постраждалі, серед них діти
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- Марія Хаміцевич
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9:05, 11 жовтня, 2024
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Сьогодні, 11 жовтня, близько 07:00 на проспекті Центральному сталася ДТП, в результаті якої тролейбус вʼїхав у стовб контактної мережі.
Про це повідомили у «Миколаївелектротранс».
Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини.
«Рух тролейбусів по проспекту Центральний продовжується, оскільки аварійну ділянку транспорт проходить на автономному ході», — йдеться в повідомленні.
Як додали у поліції Миколаївської області, водій міського тролейбуса не впорався із керуванням. Нині за медичною допомогою звернулись шестеро пасажирів тролейбуса, серед яких троє дітей.
Нагадаємо, Одеська область у трійці лідерів за кількістю ДТП у 2024 році, Миколаївщина на сьомому місці.
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