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Одеська область у трійці лідерів за кількістю ДТП у 2024 році, Миколаївщина на сьомому місці, — аналітика

ДТП у центрі Миколаєва. Архівне фото «МикВісті» для ілюстраціїДТП у центрі Миколаєва. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

Одеська область увійшла до трійки регіонів з найбільшою кількістю ДТП у 2024 році. Регіон посів третє місце з 1 148 аваріями.

Про це йдеться в аналітиці від Opendatabot.

Внаслідок цих ДТП загинули майже 2 тисячі людей, ще майже 21 тисяча отримала травми. Кількість аварій в Одеській області зросла на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Кількість загиблих збільшилася на 70%.

Найбільше аварій зафіксували цьогоріч у Києві (1 393), та на Дніпропетровщині — 1 350 дорожніх пригод. Порівняно з минулим роком, кількість ДТП в Україні зросла на 11%, досягнувши 16 621 аварії з постраждалими від початку року.

Миколаївська область натомість потрапила до 10 найбільш небезпечних регіонів, посівши сьоме місце за кількістю аварій. З початку року в області сталося 579 ДТП з постраждалими. 

Де в Україні у 2024 році сталося найбільше аварій. Скриншот з аналітики ОpendatabotДе в Україні у 2024 році сталося найбільше аварій. Скриншот з аналітики Оpendatabot

Серед найнебезпечніших автодоріг за кількістю ДТП в Україні наразі є траси М-06 Київ — Чоп та М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине. Високий рівень аварійності на цих шляхах також впливає на загальну статистику по регіонах.

Нагадаємо, 6 жовтня, на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» поблизу села Половинки Миколаївського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Audi Q7 та Кіа. Внаслідок аварії 50-річний пасажир легковика Кіа загинув, 36-річний водій та 34-річна пасажирка Кіа, а також пасажирка Audi Q7 66-ти років з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні.

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