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На Миколаївщині внаслідок ДТП загинула людина, ще троє травмувались

ДТП поблизу села Половинки у Миколаївському районі, фото: Нацполіція МиколаївщиниДТП поблизу села Половинки у Миколаївському районі, фото: Нацполіція Миколаївщини

Сьогодні, 6 жовтня, на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» поблизу села Половинки Миколаївського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Audi Q7 та Кіа.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 50-річний пасажир легковика Кіа загинув, 36-річний водій та 34-річна пасажирка Кіа, а також пасажирка Audi Q7 66-ти років з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Правоохоронці затримали водія Audi Q6. Найближчим часом йому повідомлять про підозру та обиратимуть запобіжний захід.

ДТП поблизу села Половинки у Миколаївському районі, фото: Нацполіція МиколаївщиниДТП поблизу села Половинки у Миколаївському районі, фото: Нацполіція Миколаївщини
ДТП поблизу села Половинки у Миколаївському районі, фото: Нацполіція МиколаївщиниДТП поблизу села Половинки у Миколаївському районі, фото: Нацполіція Миколаївщини

Нагадаємо, що 2 жовтня, на перехресті вулиці Космонавтів та проспекту Богоявленський зіткнулись два автомобілі, ВАЗ-2101 та Honda Civic. Постраждали 36-річний водій автомобіля ВАЗ-2101 та 7-річний хлопчик.

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