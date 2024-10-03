У Миколаєві внаслідок ДТП постраждали двоє людей, серед яких дитина

У Миколаєві сталась аварія. Фото: Нацполіція

Вчора, 2 жовтня, на перехресті вулиці Космонавтів та проспекту Богоявленський зіткнулись два автомобілі, ВАЗ-2101 та Honda Civic.

Про це повідомляє Головне управляння Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що у результаті ДТП 36-річний водій автомобіля ВАЗ-2101 та 7-річний хлопчик постраждали.

У Миколаєві сталась аварія. Фото: Нацполіція

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, на трасі М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» поблизу села Мирне у Миколаївському районі, зіткнулися автомобілі Toyota Camry та Volkswagen Tiguan. Загинув водій.