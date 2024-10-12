«Миколаївелектротранс» проведе службове розслідування після аварії за участі тролейбуса

У центрі Миколаєва тролейбус вʼїхав у стовб, фото: Нацполіція Миколаївщини

У «Миколаївелектротрансі» оголосили про проведення службового розслідування після аварії з тролейбусом на Центральному проспекті, яка сталася вранці 11 жовтня. Водія тролейбуса тимчасово відсторонили від роботи.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства.

Нагадаємо, близько 07:00 11 жовтня на проспекті Центральному сталася ДТП, в результаті якої тролейбус вʼїхав у стовб контактної мережі. Внаслідок аварії, за даними поліції, постраждали 10 пасажирів тролейбуса. Як повідомили правоохоронці, водій не впорався з керуванням.

На підприємстві зазначили, що за результатами аналізів у водія не виявлено жодних ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Наразі двоє постраждалих жінок залишаються на лікуванні в стаціонарі, іншим пасажирам вже надали медичні рекомендації, і більшість з них перебуває вдома.

«Комунальне підприємство готове надати допомогу з лікуванням», – повідомили в «Миколаївелектротрансі».

Також там зазначили, що підприємство почали звинувачувати у недостатній підготовці нових водіїв.

«Але саме завдяки цим водіям ми сьогодні можемо забезпечувати заявлений випуск транспорту в місті. Всі вони отримали відповідні свідоцтва, у тому числі й від інших державних установ, що надають підстави для роботи водіями», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Одеська область у трійці лідерів за кількістю ДТП у 2024 році, Миколаївщина на сьомому місці.