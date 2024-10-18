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На Миколаївщині за добу сталися дві смертельні аварії

У Миколаївській області 17 жовтня та в ніч на 18 жовтня сталось три дорожньо-транспортні пригоди, до ліквідації наслідків яких довелось залучати рятувальників.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, вранці 17 на автодорозі  Р-06 «Ульянівка — Миколаїв» біля смт Олександрівка у Вознесенському районі зіткнулись автомобіль BMW 320 з вантажним DAF. Внаслідок чого загинув пасажир BMW, постраждали водії обох автомобілів. На місці працювало відділення 12 державної пожежно-рятувальної частини.

Цього ж дня, о 19:17 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Н-11 «Дніпро — Миколаїв» біля Баштанки сталась аварія за участю автомобілів Таврія та Hyundai Н-200. В результаті зіткнення постраждав водій першого. З понівеченого автомобіля його деблокували рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини.

Також вночі, 18 жовтня, на автодорозі М-05 «Київ — Одеса», біля села Курячі Лози у Первомайському районі сталась дорожньо-транспортна пригода за участю трьох вантажних автомобілів MAN TGL, DAF FT XF,  Mercedes-Benz Atego. В результаті зіткнення загинув водій третього та постраждав водій першого. Загиблого та постраждалого деблокували рятувальники 18 державної пожежно-рятувальної частини.

«Тільки за одну добу, в результаті дорожніх аварій, двоє людей згинули, ще четверо постраждало. І це наслідки тільки тих подій, де залучались підрозділи ДСНС», — йдеться в повідомленні.

Аварії на Миколаївщині 17-18 жовтня, фото: ДСНС Миколаївської областіАварії на Миколаївщині 17-18 жовтня, фото: ДСНС Миколаївської області
Аварії на Миколаївщині 17-18 жовтня, фото: ДСНС Миколаївської областіАварії на Миколаївщині 17-18 жовтня, фото: ДСНС Миколаївської області

Нагадаємо, що ввечері 15 жовтня у Південноукраїнську по вулиці Європейській водій автомобіля Daеwoo Lanos збив жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Жінка померла у лікарні.

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