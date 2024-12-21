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Кинули гранату на подвір’я будинку в Коблевому: підозрюваних затримали та відправили під варту

Правоохоронці Миколаївщини затримала двох жителів Херсона, яких підозрюють у підриві гранати на подвір’ї приватного будинку. Чоловікам загрожує до семи років тюрми.

Як повідомили у Нацполіції, внаслідок інциденту, який стався 4 грудня в селі Коблеве Миколаївської області, ніхто не постраждав. Механічних пошкоджень зазнав автомобіль власників будинку. 

Кинули гранату на подвір’я будинку в Коблевому. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській областіКинули гранату на подвір’я будинку в Коблевому. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області
Кинули гранату на подвір’я будинку в Коблевому. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській областіКинули гранату на подвір’я будинку в Коблевому. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області
Кинули гранату на подвір’я будинку в Коблевому. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській областіКинули гранату на подвір’я будинку в Коблевому. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області

В ході розшукової операції поліцейські простежили маршрути підозрюваних, зібрали докази та встановили їхнє місцезнаходження. Одного з них затримали у Києві, іншого — в Одесі.

Під час обшуків поліцейські вилучили транспортні засоби, пляшки з легкозаймистою рідиною та інші докази злочину.

Чоловіків підозрюють у хуліганстві, за яке їм загрожує до семи років тюрми. Суд вже обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що з місця події правоохоронці вилучили пластикову пляшку із залишками пального та уламки вибухівки. За попередніми висновками вибухотехнічної служби на подвірʼя кинули гранату Ф-1, залишки якої направили на експертне дослідження.

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