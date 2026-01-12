 Трамп: у Зеленського є лише один козир — це я

  понеділок

    12 січня, 2026

Клуб

Трамп: у Зеленського є лише один козир — це я

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Shawn Thew, EPAВолодимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Shawn Thew, EPA

Дональд Трамп заявив, що в президента України Володимира Зеленського в українсько-російській війні нібито є лише один «козир» — це сам Дональд Трамп, без підтримки якого ситуація для України була б «цілковитою катастрофою».

Про це президент США заявив в інтерв’ю The New York Times.

Американський лідер стверджує, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський «не мав карт» і, за його словами, не має їх і зараз.

— У нього немає карт. У нього не було карт з першого дня, — заявив Дональд Трамп.

Він заявив, що якби у президента України не було б Дональда Трампа, то ситуація для країни могла б бути катастрофою.

— Якби у нього не було Дональда Трампа, це було б цілковитою катастрофою, і він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають, — заявив президент США.

Нагадаємо, перед цим Дональд Трамп заявив, що США можуть взяти участь у гарантіях безпеки для України.

Суд Миколаєва тимчасово відсторонив Вашеняка від посади директора КОП

У Миколаєві завершили відновлення будинку, зруйнованого ракетним ударом

