На Миколаївщині за тиждень народилося три двійні
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
17:21, 12 січня, 2026
-
На Миколаївщині за тиждень народилося 77 дітей, з них три двійні.
За минулий тиждень з 5 по 11 січня у Миколаївській області народилось 77 дітей. З них три двійні.
Як розповіли в Миколаївській ОВА, серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, було 45 дівчат та 32 хлопчика.
З найменшою вагою 2370 грам народилась дитина в КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №3».
За інформацією міськради, в обласному центрі з 1 січня по 9 січня народилося 46 малюків: 26 хлопчиків і 20 дівчат. Серед немовлят була одна двійня.
