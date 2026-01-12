На Миколаївщині за тиждень народилося три двійні. Ілюстративне фото: depositphotos

На Миколаївщині за тиждень народилося 77 дітей, з них три двійні.

За минулий тиждень з 5 по 11 січня у Миколаївській області народилось 77 дітей. З них три двійні.

Як розповіли в Миколаївській ОВА, серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, було 45 дівчат та 32 хлопчика.

З найменшою вагою 2370 грам народилась дитина в КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №3».

За інформацією міськради, в обласному центрі з 1 січня по 9 січня народилося 46 малюків: 26 хлопчиків і 20 дівчат. Серед немовлят була одна двійня.

