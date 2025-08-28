Ільюк пропонує ротацію керівників районів Миколаєва: «поміняти місцями між собою»

Депутат Артем Ільюк пропонує ротацію керівників районів міста. Скриншот з трансляції Миколаївської міської ради

Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк виступив з ініціативою провести ротацію керівників районних адміністрацій міста. Він вважає, що такий підхід може підвищити ефективність їхньої роботи.

Про це він сказав під час сесії Миколаївської міськради сьогодні, 28 серпня, пишуть «МикВісті».

Ільюк нагадав, що ще у 2011 році пропонував ліквідувати районні адміністрації як структуру, однак тоді ця ініціатива не була реалізована. Нині ж він запропонував інший варіант — поміняти їх місцями.

— Кожен голова району на своєму місці є професіоналом. Прошу вас зробити протокольне доручення про ротацію голів районів між собою. Думаю, що це піде на користь місту і дасть поштовх до праці. Тому що стрес і криза іноді дають позитивні наслідки, — сказав Артем Ільюк.

Міський голова Олександр Сєнкевич відповів, що готовий розглянути цю пропозицію, але втілювати її варто вже у новому році.

— Як то кажуть, можна пережити мікрострес, — сказав міський голова. — Тоді ми домовились з нового року? — уточнив Артем Ільюк. — Давайте обговоримо, домовились, — відповів Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що сьогодні також депутати Миколаївської міської ради затвердили оновлену структуру виконавчих органів мерії.

Однак раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що поки не планує реорганізовувати районні адміністрації міста, як анонсував раніше, коли кілька місяців тому представляв структуру виконавчих органів, розроблену за рекомендаціями Ernst&Young.

