Коблівська громада погодилась віддати майже 5 тисяч гектарів землі парку «Тилігульський»

Регіональний ландшафтний парк "Тилігульський". Фото: Facebook/ Миколаївська ОВА

Коблівська сільська рада підтримала зміни меж і площі Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» у межах громади.

Відповідний проєкт рішення розглянули на сесії ради.

Згідно з документом, оновлені межі парку охоплюватимуть 9 900,3 гектара, з яких 4 723,4 гектара припадає на землі Коблівської територіальної громади. Рішення ухвалили на підставі рекомендацій профільної комісії Миколаївської обласної ради, висновків управління екології та природних ресурсів ОВА, а також наукового обґрунтування коригування меж парку.

Проєкт оновлення території «Тилігульського» підготували фахівці НПП «Бузький Гард». У ньому порівняли межі парку, затверджені ще у 1994 році, з оновленою редакцією 2022 року та запропонували розширення природоохоронної зони.

Скриншот рішення Коблівської громади

Контроль за виконанням рішення поклали на земельну та екологічну комісію Коблівської сільської ради.

Зазначимо, що відповідне погодження від Коблівської громади потрібно було для того, що затвердити нові межі парку «Тилігульського».

Ландшафтний парк був створений у 1995 році і тоді його площа складала 8195 гектарів. Проте після топографічних зйомок було встановлено, що площа парку складає 9900 гектарів, на 1700 гектарів більше ніж першочергово визначена площа.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Нагадаємо, що у 2018–2019 роках розробляли документацію для зонування парку, але через виявлені помилки та відкриту кримінальну справу процес заблокували.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що нагальною проблемою для парку зараз є відсутність місць для паркування транспорту відпочивальників, що може зашкодити унікальним рослинам на території Тилігульського лиману. Про це йдеться у матеріалі «МикВісті»: Тилігульський лиман у часи війни: як природа та туризм співіснують в умовах зростаючої популярності

Місця для паркування мають облаштувати за межами парку, але для цього спочатку потрібно затвердити межі.

А поки немає офіційного місця для стоянки автомобілів, на території парку встановлено обмеження для заїзду на певні території.