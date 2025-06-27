На Тилігульському лимані досі немає стоянки для автівок туристів: чекають затвердження меж парку

Тилігульський лиман. Фото: «МикВісті»

Біля Тилігульського лиману досі немає облаштованої стоянки для відпочиваючих, автомобілі яких можуть зашкодити унікальним рослинам регіонального ландшафтного парку «Тилігульський».

Про це йде мова у матеріалі «МикВісті»: «Тилігульський лиман у часи війни: як природа та туризм співіснують в умовах зростаючої популярності»

Закон не дозволяє будувати паркувальні майданчики на території парку, тож вже кілька років обговорюється ідея створення стоянки за його межами. Проте цей проєкт досі не реалізований. Основна перешкода — офіційно не затверджені межі парку.

Ще у 2018–2019 роках розробляли документацію для зонування, але через виявлені помилки та відкриту кримінальну справу процес заблокували. Тепер готують нове звернення до Міністерства охорони довкілля з проханням затвердити оновлені межі. За фактом, територія парку на 1700 гектарів більша, ніж визначено у 1995 році.

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Коли межі парку затвердять, знову повернуться до питання облаштування парковки, каже голова Коблівської громади Володимир Панич.

«Ще не затверджено межі ландшафтного парку. Це питання вже десь на виході. Після цього ми разом з ними (керівництвом парку «Тилігульський», — прим.) будемо вирішувати, де буде парковка, щоб у нас було порозуміння в цьому питанні», — розповів Володимир Панич.

А поки немає офіційного місця для стоянки автомобілів, на території парку встановлено обмеження для заїзду на певні території.

«Ми обмежили заїзд на деякі території парку, щоб машини там не паркувалися і не порушували покрив трави. Наразі ситуація більш-менш контрольована», — розповідає керівник парку Олександр Дьяченко.

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