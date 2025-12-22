«Я дзвоню, він не відповідає», — Табунщик не може зв’язатися зі своїм заступником, щоб дізнатись, чи поранили його під час полювання

Заступник голови Миколаївської обласної ради Денис Андрєєв. Фото: МикВісті

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик заявив, що його заступник Денис Андрєєв не виходить із ним на звʼязок.

Це стало відомо під час розмови посадовця із колишньою депутаткою облради Світланою Федоровою, пишуть «МикВісті».

Сьогодні вранці 22 грудня вона прийшла до будівлі Миколаївської обласної ради, аби застати на робочому місці Дениса Андрєєва. Однак працівники облради відповіли їй, що він у відпустці з 20 грудня. Після чого вона пішла до кабінету голови Антона Табунщика.

— А де ваш заступник Денис Андрєєв, — питає на відео Світлана Федорова. — У відпустці, з пʼятниці. Точніше із суботи, — відповідає Антон Табунщик. — А як ви можете прокоментувати інцидент, який стався у Вознесенську? — Так само, як і ви, дізнався зі ЗМІ. — Тобто вас там не було? — Я був вдома, у понеділок у мене був захист диплома.

Депутатка уточнила, чи провідував вже голова обларади свого заступника після інформації про його поранення, однак Антон Табунщик зауважив, що не знає, де знаходиться Денис Андрєєв.

— Я не знаю, де він. Я йому дзвоню, він не відповідає. Я дізнаюсь, як тільки буде можливість, —сказав Антон Табунщик.

Як відомо, 22 грудня стало відомо, що поліція проводить перевірку інформації про можливе вогнепальне поранення чоловіка під час полювання, яке могло статися на вихідних у Вознесенському районі Миколаївської області.

Підставою для перевірки став допис у Telegram-каналі колишньої депутатки облради Світлани Федорової. Вона стверджувала, що напередодні група посадовців нібито виїхала на полювання на дичину у Вознесенський район Миколаївської області. В результаті необережного поводження зі зброєю було поранено заступника голови Миколаївської обласної ради Дениса Андрєєва, який наступного дня, 21 грудня, святкував свій День народження.

Нагадаємо, 18 грудня Миколаївська обласна рада провела останнє в цьому році пленарне засідання сесії, де в тому числі надала дозвіл на користування мисливськими угіддями 4 підприємствам. Угіддя були надані приватним компаніям на 25 років (до грудня 2050 року) з метою «розведення дичини, створення вольєрів для фазанів» та розвитку місць для відпочинку й надання послуг.