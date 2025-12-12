На Миколаївщині планують віддати мисливські угіддя 8 підприємствам

На Миколаївщині хочуть передати мисливські угіддя восьми користувачам на 25 років. Фото: МикВісті

Миколаївська обласна рада на сесії розгляне погодження щодо надання мисливських угідь 8 господарствам.

Відповідні рішення попередньо погодили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони довкілля, раціонального природокористування, туризму та рекреації, повідомляють «МикВісті».

У більшості мова йшла про господарства, які на попередній сесії відмовились від угідь через закінчення строків користування та внесення змін у документацію.

Угіддя планують надати на 25 років:

Товариству з обмеженою відповідальністю «Новобузьке мисливсько-рибальське господарство»

Товариству з обмеженою відповідальністю «Широколанівське»

Товариству з обмеженою відповідальністю «Мисливець — 20212»

Приватному підприємству «Римчук»

ПОГ «Врадіївське мисливсько-рибальське господарство»

Товариству з обмеженою відповідальністю «ЯГЕР 2025»

Товариству з обмеженою відповідальністю мисливців та рибалок «Фазан»

Фермерському господарству «ПРОМЕТЕЙ»

Товариству з обмеженою відповідальністю «Інгульський степ»

Керівники та представники усіх мисливських господарств були присутніми на засіданні комісії. Вони розповіли про плани діяльності господарств та розвитку мисливства.

Загалом в плани їхньої діяльності закладено розведення дичини, створення вольєрів для фазанів.Також вони планують йти за європейською моделлю розвитку угідь та створювати місця для відпочинку та надання послуг.

Серед запрошених була й керівниця новоствореного мисливського товариства «ЯГЕР 2025» у Вознесенському районі Анна Маляренко. Вона наголосила, що продовжує сімейну справу та має намір розвивати мисливську галузь у регіоні. За її словами, одним із ключових завдань господарства стане протидія поширенню сказу серед диких тварин.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«На території, де ми плануємо свою діяльність є сказ. До нас звертаються органи місцевого самоврядування. Наразі у Водяно-Лоринському старостинському окрузі три жінки у лікарні, їх покусали домашні тварини, які заразились сказом», — зазначила вона.

Члени комісії погодили всі проєкти рішення та направили їх на розгляд сесії.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині половина мисливських угідь досі залишається без офіційних користувачів. Нині в області лише 35 мисливських господарств мають власників.