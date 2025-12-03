  • середа

На Миколаївщині половина мисливських угідь безхозні

На Миколаївщині половина мисливських угідь безхозні/ фото для ілюстрації з архіву На Миколаївщині половина мисливських угідь безхозні/ фото для ілюстрації з архіву "МикВісті"

На Миколаївщині половина мисливських угідь досі залишається без офіційних користувачів. Нині в області лише 35 мисливських господарств мають власників.

Про це стало відомо під час засідання ради з питань збереження біорізноманіття, охорони довкілля та природокористування на Миколаївщині у понеділок, 2 грудня, повідомляють «МикВісті».

За словами керівниці відділу мисливського господарства Жанни Керницької, цього року в області провели реорганізацію мисливських угідь. Вісім попередніх користувачів втратили право на 162 тисячі гектарів — рішення ухвалили на сесії Миколаївської обласної ради.

Однак наразі готуються документи для погодження 9 заяв на право користуватися угіддями загальною площею понад 172 тисячі гектарів. Усі документи вже пройшли перевірку в Держлісагентстві та направлені на подальший розгляд до Миколаївської ОВА.

Заявникам ще потрібно подати бізнес-плани, де вони мають показати, як планують використовувати ці території.

Разом з тим за словами Жанни Керницької, сьогодні співвідношення мисливських угідь, що передані в користування, та тих, що залишаються в резерві, становить 50% на 50%. Саме ці вільні площі і залишаються без контролю.

«Половина площ Миколаївської області, які підлягають у надання у користування — без господарювання та контролю, що стимулює до залучення нових користувачів мисливських угідь», — додала Жанна Керницька.

Вона додала, що передача угідь у користування дозволяє організувати охорону території, відновлення тваринного світу, контроль за епізоотичною ситуацією та впорядкувати діяльність мисливських господарств.

Нагадаємо, що у жовтні екологічні інспектори разом із громадськими помічниками перевіряли мисливські угіддя біля Синюхинобрідської громади. Там вони знайшли мисливців, які полювали з порушеннями.

Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

