В акваторії Південного Бугу біля Ладижинської ТЕС стався викид мазуту
- Новини України
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
16:36, 09 грудня, 2025
-
Поблизу Ладижинської теплоелектростанції на Вінниччині зафіксували викиду мазуту в річку Південний Буг.
Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура.
Правоохоронці вже провели невідкладні обшуки на території Ладижинської ТЕС. Під час слідчих дій були відібрані зразки води, ґрунту та самої забруднюючої речовини для проведення лабораторних і експертних досліджень.
Також було відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 242 Кримінального кодексу України — порушення правил охорони вод, що спричинило забруднення водойми.
Наразі слідство встановлює обставини інциденту та осіб, причетних до викиду мазуту в річку.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що дві атаки Росії по припортовій інфраструктурі призвели до забруднення акваторії Сухого лиману на Одещині, збитки довкіллю сягнули майже 14 мільярдів гривень.
Останні новини про: Екологія
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.