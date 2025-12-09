  • вівторок

В акваторії Південного Бугу біля Ладижинської ТЕС стався викид мазуту

В акваторії Південного Бугу біля Ладижинської ТЕС стався викид мазуту. Фото: Вінницька обласна прокуратураВ акваторії Південного Бугу біля Ладижинської ТЕС стався викид мазуту. Фото: Вінницька обласна прокуратура

Поблизу Ладижинської теплоелектростанції на Вінниччині зафіксували викиду мазуту в річку Південний Буг.

Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура.

Правоохоронці вже провели невідкладні обшуки на території Ладижинської ТЕС. Під час слідчих дій були відібрані зразки води, ґрунту та самої забруднюючої речовини для проведення лабораторних і експертних досліджень.

В акваторії Південного Бугу біля Ладижинської ТЕС стався викид мазуту. Фото: Вінницька обласна прокуратураВ акваторії Південного Бугу біля Ладижинської ТЕС стався викид мазуту. Фото: Вінницька обласна прокуратура
В акваторії Південного Бугу біля Ладижинської ТЕС стався викид мазуту. Фото: Вінницька обласна прокуратураВ акваторії Південного Бугу біля Ладижинської ТЕС стався викид мазуту. Фото: Вінницька обласна прокуратура

Також було відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 242 Кримінального кодексу України — порушення правил охорони вод, що спричинило забруднення водойми.

В акваторії Південного Бугу біля Ладижинської ТЕС стався викид мазуту. Фото: Вінницька обласна прокуратураВ акваторії Південного Бугу біля Ладижинської ТЕС стався викид мазуту. Фото: Вінницька обласна прокуратура

Наразі слідство встановлює обставини інциденту та осіб, причетних до викиду мазуту в річку.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що дві атаки Росії по припортовій інфраструктурі призвели до забруднення акваторії Сухого лиману на Одещині, збитки довкіллю сягнули майже 14 мільярдів гривень.

