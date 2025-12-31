Як курсуватимуть трамваї і тролейбуси на Новий рік у Миколаєві: графік

Трамваї та тролейбуси у Миколаєві. Фото: «Миколаївелектротранс»

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» опублікувало графік роботи громадського транспорту на 31 грудня та 1 січня.

Згідно опублікованого графіку 31 грудня трамваї та тролейбуси працюватимуть за звичним графіком, а 1 січня — діятиме графік вихідного дня.

Однак винятком стане тролейбусний маршрут №3, який працюватиме за графіком робочого дня навіть 1 січня, додали там.

Актуальний розклад руху міського електротранспорту можна переглянути на офіційному сайті «Миколаївелектротрансу» за посиланням. Там модна обрати потрібний маршрут трамваю або тролейбусу та переглянути графік його роботу у будній та вихідний день.

В електротрансі нагадали, що у разі виникнення питань щодо роботи електротранспорту, можна звернутися на гарячу лінію підприємства за номером 095 084 38 04.

Приклад графіку на сайті «Миколаївелектротрансу», скриншот з офіційного сайту КП

Нагадаємо, до різдвяних свят у Миколаєві частину трамваїв та тролейбусів прикрасили декораціями. Вже початку рудня вони курсують містом.