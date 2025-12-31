Як курсуватимуть трамваї і тролейбуси на Новий рік у Миколаєві: графік
10:00, 31 грудня, 2025
-
Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» опублікувало графік роботи громадського транспорту на 31 грудня та 1 січня.
Згідно опублікованого графіку 31 грудня трамваї та тролейбуси працюватимуть за звичним графіком, а 1 січня — діятиме графік вихідного дня.
Однак винятком стане тролейбусний маршрут №3, який працюватиме за графіком робочого дня навіть 1 січня, додали там.
Актуальний розклад руху міського електротранспорту можна переглянути на офіційному сайті «Миколаївелектротрансу» за посиланням. Там модна обрати потрібний маршрут трамваю або тролейбусу та переглянути графік його роботу у будній та вихідний день.
В електротрансі нагадали, що у разі виникнення питань щодо роботи електротранспорту, можна звернутися на гарячу лінію підприємства за номером 095 084 38 04.
Нагадаємо, до різдвяних свят у Миколаєві частину трамваїв та тролейбусів прикрасили декораціями. Вже початку рудня вони курсують містом.
