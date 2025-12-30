Депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет на 2026 рік

У Миколаєві затвердили бюджет на 2026 рік, ілюстративне фото: Світлана Коваль/Facebook

Депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет міста на 2026 рік.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 30 грудня, під час сесії міськради, повідомляють «МикВісті».

Зокрема, засідання сесії Миколаївської міської ради почалося з розгляду проєкту про звернення депутатів до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів щодо надання додаткової дотації місцевому бюджету на 2026 рік.

У зверненні наголошується на необхідності додаткової дотації обсягом щонайменше 1,14 млрд грн, аби забезпечити фінансування критичної інфраструктури, комунальних послуг і виконання державних соціальних гарантій у 2026 році.

Після цього безпосередньо перейшли до проєкту бюджету Миколаївської територіальної громади на 2026 рік та інших програм економічного й соціального розвитку міста.

— В проєкті бюджету, який надано сьогодні на голосування, зафіксована зарплата органів управління на рівні 2025 року факту. Що це означає? Це означає, що ця сума, яка виплачена фактично на руки людям протягом 2025 року, вона навіть не враховує вакансії, які були в цьому році в цих органах. Тобто, якщо раніше вона розраховувалась повністю за штатним розписом і мали ще гроші з вакансій, зараз вони використовуються лише ті кошти, які в розрахунках, які знаходились в бюджеті 2025 року і фактично виплачені за результатами 12 місяців, — сказав під час сесії Олександр Сєнкевич.

Своєю чергою, секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько додав, що до бюджету міста у 2026 році надійде додаткова субвенція в розмірі 230 мільйонів гривень.

— Ще в понеділок ми дізналися, що до бюджету міста у 2026 році надійде додаткова субвенція в розмірі 230 мільйонів гривень. Люди, умовно кажучи, за добу — і вдень, і вночі — відпрацювали це питання: повторно його винесли, внесли на розгляд виконкому та профільної комісії. Комісія, своєю чергою, розглянула це питання, після чого його підтримали та проголосували. І сьогодні цей проєкт рішення з усіма правками, які були напрацьовані за ці два тижні, виноситься до сесійної зали, — розповів він.

Директорка департаменту фінансів міської ради Віра Святелик уточнила, що Миколаїв отримав субвенцію в розмірі 267 мільйонів 576 тисяч гривень — додаткову дотацію з державного бюджету для підтримки прифронтових територій.

Результати голосування, скриншот з трансляції

«За» – 29, «проти» – 1, «утрималось» – 4. Рішення прийнято.

Нагадаємо, сьогодні Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич озвучив оновлену редакцію проєкту бюджету під час засідання виконкому, яку погодили члени виконкому. Отже, доходи бюджету на 2026 рік залишили на попередньому рівні — 5 мільярдів 546 мільйонів гривень.

Водночас відбувся перерозподіл між фондами. Доходи загального фонду зменшили на 1 мільярд гривень — до 4 мільярдів 472 мільйонів гривень, тоді як показники спеціального фонду залишили без змін — 74 мільйони 44 тисячі 752 гривні.

Загальний обсяг видатків бюджету у новій редакції становить 5 мільярдів 275 мільйонів 353 тисячі 815 гривень. При цьому видатки перерозподілили між фондами.

Видатки загального фонду зменшили з 4 мільярдів 649 мільйонів 805 тисяч 679 гривень до 3 мільярдів 981 мільйона 563 тисяч 526 гривень, тобто на 668 мільйонів 242 тисячі 153 гривні.

Видатки спеціального фонду, навпаки, збільшили з 625 мільйонів 548 тисяч 136 гривень до 1 мільярда 293 мільйонів 790 тисяч 289 гривень — також на 668 мільйонів 242 тисячі 153 гривні.

Зміни вплинули на баланс бюджету

Нагадаємо, профіцит загального фонду зріс з 822 мільйонів 471 тисячі 435 гривень до 1 мільярда 498 мільйонів 713 тисяч 588 гривень, тобто на 676 мільйонів 242 тисячі 153 гривні.

Дефіцит спеціального фонду збільшився з 797 мільйонів 891 тисячі 787 гривень до 1 мільярда 466 мільйонів 133 тисяч 940 гривень, що на 668 мільйонів 242 тисячі 153 гривні більше.

Показники кредитування також переглянули. Повернення кредитів до спеціального фонду залишили без змін — 8 мільйонів 952 тисячі 100 гривень.

Надання кредитів зі спеціального фонду збільшили з 246 мільйонів 488 тисяч 103 гривень до 255 мільйонів 440 тисяч 203 гривень, тобто на 8 мільйонів 952 тисячі 100 гривень.

Окремо переглянули обсяг фінансування міських програм. У попередній редакції на їх реалізацію передбачали 4 мільярди 421 мільйон 192 тисячі 13 гривень. Після змін цю суму збільшили до 4 мільярдів 707 мільйонів 775 тисяч 350 гривень, що на 286 мільйонів 583 тисячі 337 гривень більше.

Також до рішення додали пункт щодо фінансування ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». На поповнення статутного капіталу підприємства передбачили 192 мільйони 456 тисяч 123 гривні.

З цієї суми 126 мільйонів 660 тисяч гривень планують спрямувати на виконання зобов’язань за субкредитними угодами, ще 65 мільйонів 796 тисяч 123 гривні — на погашення заборгованості за енергоносії.

Оборотний залишок коштів бюджету та резервний фонд залишилися без змін — по 50 мільйонів гривень кожен. Водночас їх частка у видатках загального фонду зросла з 1,1% до 1,3%.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, фото: МикВісті

Очільниця Інгульської райадміністрації Ганна Ременнікова та голова адміністрації Центрального району Олександр Береза, фото: МикВісті Керівник фракції «Слуга народу» у Миколаївській міській раді Раміль Агабеков (ліворуч) та депутат Миколаївської міської ради Сергій Кантор (група «Санація»), фото: МикВісті

Голова бюджетної комісії, депутат міської ради від партії «Пропозиція» Федір Панченко, фото: МикВісті

Директор Миколаївського зоопарку, депутат міськради Володимир Топчий, фото: МикВісті

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, фото: МикВісті

Депутатка від партії «Пропозиція» Ганна Ременнікова, фото: МикВісті