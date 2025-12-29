Забруднення олією на узбережжі Одеси майже зникло, але локально ще фіксують залишки, — міськрада
Станом на 29 грудня на пляжах Одеси та в акваторії Чорного моря не виявили забруднення олією, яка потрапила у воду після російських обстрілів порту Південний. Водночас на окремих ділянках узбережжя ще фіксують незначні залишки забруднення.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
За результатами екологічного моніторингу, проведеного 27 та 28 грудня, олійних забруднень не зафіксували на пляжах Ланжерон, Відрада, Дельфін, Аркадія, а також у районі 15-ї та 16-ї станцій Великого Фонтану й поблизу ресторану YUG. На Інклюзивному пляжі на 11-й станції Великого Фонтану, за результатами візуальних спостережень, залишаються лише поодинокі розсіяні плями на воді.
У міськраді зазначили, що 26 грудня на пляжі Санторіні встановили бонові загородження, що дозволило суттєво зменшити рівень забруднення. Водночас окремі сліди олії на цій ділянці узбережжя все ще фіксують.
Також у мерії повідомили, що протягом вихідних загиблих птахів на узбережжі не виявили.
Витік олії в Чорне море
Зранку 24 грудня на пляжах Одеси зафіксували плями, схожі на схожі на рослинну олію, а також мертвих птахів.
За даними прокуратури, 20 грудня під час масованої атаки ударними дронами по Одеському району було пошкоджено резервуари одного з підприємств, після чого сталося загоряння. У 13 ємностях зберігалася соняшникова олія.
В Адміністрації морських портів України зазначили, що йдеться про рослинну олію, яка є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду.
Після стабілізації безпекової ситуації акваторію повністю перекрили боновими загородженнями та залучили спеціалізовані судна для збору забруднюючих речовин.
