На Миколаївщині спіймали мисливців, які порушили правила полювання

На Миколаївщині спіймали мисливців. Фото: Дкржавна екологічна інспекція

18 жовтня екологічні інспектори разом із громадськими помічниками перевіряли мисливські угіддя біля Синюхинобрідської громади. Там вони знайшли мисливців, які полювали з порушеннями.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

На трьох людей склали адмінпротоколи. Вони порушили закон про полювання.

Серед порушень — полювання з собакою без паспорта, відсутність контрольної картки для запису добутої дичини або незаповнена картка. Інспектори також нагадали мисливцям, що потрібно дотримуватися правил полювання та берегти природу.

Нагадаємо, що на Миколаївщині власники дев’яти мисливських угідь відмовились від користування територіями, аби переоформити документи та привести їх у відповідність до нових адмінмеж.