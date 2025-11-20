На Одещині затримали браконьєра в нацпарку: збитки оцінили у понад ₴8 млн
Світлана Іванченко
•
19:53, 20 листопада, 2025
На території національного природного парку «Тузлівські лимани», що на Одещині затримали браконьєра, який сітками виловив майже 400 рибин.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Порушника затримали на озері Алібей, поблизу сіл Весела Балка та Новомихайлівка Білгород-Дністровського району. Він використовував дві ліскові сітки та незаконно виловив: 42 камбали, 325 кефалей та одну ставриду.
На чоловіка склали адмінпротоколи, екологи оцінили завдані збитки у понад вісім мільйонів гривень.
Нагадаємо, що у Березанському лимані, поблизу села Чорноморка держекоінспектор разом із представниками поліції затримали жінку, яка за допомогою ятерів незаконно ловила рибу.
