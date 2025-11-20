  • четвер

На Одещині затримали браконьєра в нацпарку: збитки оцінили у понад ₴8 млн

На Миколаївщині затримали браконьєра: збитки оцінили у понад 8 млн грн. Фото: ДержекоінспекціяНа Миколаївщині затримали браконьєра: збитки оцінили у понад 8 млн грн. Фото: Держекоінспекція

На території національного природного парку «Тузлівські лимани», що на Одещині затримали браконьєра, який сітками виловив майже 400 рибин.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Порушника затримали на озері Алібей, поблизу сіл Весела Балка та Новомихайлівка Білгород-Дністровського району. Він використовував дві ліскові сітки та незаконно виловив: 42 камбали, 325 кефалей та одну ставриду.

На чоловіка склали адмінпротоколи, екологи оцінили завдані збитки у понад вісім мільйонів гривень.

Нагадаємо, що у Березанському лимані, поблизу села Чорноморка держекоінспектор разом із представниками поліції затримали жінку, яка за допомогою ятерів незаконно ловила рибу.

1 година тому

