Кабмін запровадив автоматичний військовий облік з 18 років, зокрема для чоловіків за кордоном

Кабмін запровадив автоматичний військовий облік з 18 років. Фото: Getty Images

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про запровадження автоматичного військового обліку для призовників з 18 років, а також для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Уряд затвердив постанову про запуск експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Рішення має на меті зменшити бюрократичне навантаження та спростити процедуру обліку як для громадян, так і для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Автоматично на військовий облік братимуться:

чоловіки, які не стали на військовий облік у 17 років — вони отримуватимуть статус призовника з моменту досягнення 18-річного віку;

чоловіки віком 18–60 років, які перебувають за кордоном, — під час оформлення або обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби України.

У таких випадках відвідування ТЦК та СП або проходження військово-лікарської комісії не вимагатиметься.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук пояснила, що реалізація проєкту стала можливою завдяки налагодженню обміну даними між Міністерством оборони, Державною міграційною службою, Єдиним державним демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану.

«Людині більше не потрібно звертатися до кількох установ і стояти в чергах, щоб виконати вимоги законодавства. Необхідні дані система отримує автоматично», — зазначила вона.

Нагадаємо, після дозволу українцям віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон, польські прикордонники фіксують значне зростання кількості молодих українців, які перетинають кордон із Польщею.