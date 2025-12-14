 Кабмін запровадив автоматичний військовий облік з 18 років, зокрема для чоловіків за кордоном

  • неділя

    14 грудня, 2025

  • -1.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 14 грудня , 2025 неділя

  • Миколаїв • -1.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Кабмін запровадив автоматичний військовий облік з 18 років, зокрема для чоловіків за кордоном

Кабмін запровадив автоматичний військовий облік з 18 років. Фото: Getty ImagesКабмін запровадив автоматичний військовий облік з 18 років. Фото: Getty Images

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про запровадження автоматичного військового обліку для призовників з 18 років, а також для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Уряд затвердив постанову про запуск експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Рішення має на меті зменшити бюрократичне навантаження та спростити процедуру обліку як для громадян, так і для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Автоматично на військовий облік братимуться:

  • чоловіки, які не стали на військовий облік у 17 років — вони отримуватимуть статус призовника з моменту досягнення 18-річного віку;

  • чоловіки віком 18–60 років, які перебувають за кордоном, — під час оформлення або обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби України.

У таких випадках відвідування ТЦК та СП або проходження військово-лікарської комісії не вимагатиметься.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук пояснила, що реалізація проєкту стала можливою завдяки налагодженню обміну даними між Міністерством оборони, Державною міграційною службою, Єдиним державним демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану.

«Людині більше не потрібно звертатися до кількох установ і стояти в чергах, щоб виконати вимоги законодавства. Необхідні дані система отримує автоматично», — зазначила вона.

Нагадаємо, після дозволу українцям віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон, польські прикордонники фіксують значне зростання кількості молодих українців, які перетинають кордон із Польщею.

Останні новини про: Мобілізація

Студенти-медики та фармацевти проходитимуть обов’язкову підготовку офіцерів запасу
Нардеп Костенко закликав посилити мобілізацію, щоб перемогти у війні: «Зеленському будуть стояти пам'ятники по всій країні»
В Одесі працівники ТЦК побили звільненого з полону морпіха: справу розслідує поліція
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївське територіальне відділення МАН відзначило 30-річчя з дня заснування

Даріна Мельничук
новини

Впало одне з дерев, які пошкодили під час будівництва парковки в центрі Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

У краєзнавчому музеї презентували книгу «Миколаїв парфумерний»: як місто стало центром ароматів

Марія Хаміцевич
новини

Сєнкевич доручив розірвати договір з приватною фірмою на харчування школярів в Миколаєві

Катерина Середа
новини

У «Миколаївобленерго» пояснили принцип формування графіків відключень на прикладі картоплі та цибулі

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Мобілізація

В Одесі працівники ТЦК побили звільненого з полону морпіха: справу розслідує поліція
Нардеп Костенко закликав посилити мобілізацію, щоб перемогти у війні: «Зеленському будуть стояти пам'ятники по всій країні»
Студенти-медики та фармацевти проходитимуть обов’язкову підготовку офіцерів запасу

ОПАЛЕННЯ

Через відключення світла у Миколаєві можливі проблеми з опаленням

ІНЦИДЕНТ

Впало одне з дерев, які пошкодили під час будівництва парковки в центрі Миколаєва

13 годин тому

Миколаївське територіальне відділення МАН відзначило 30-річчя з дня заснування

Головне сьогодні