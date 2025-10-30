  • четвер

    30 жовтня, 2025

  • 13.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 13.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Щодня кордон з Польщею перетинають близько 1600 українців віком 18–22 років

Фото: ДПСУПольські прикордонники фіксують збільшення виїзду українських юнаків. Фото: ДПСУ

Після дозволу українцям віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон, польські прикордонники фіксують значне зростання кількості молодих українців, які перетинають кордон із Польщею.

Про це повідомляє Politico із посиланням на дані польської прикордонної служби.

З початку 2025 року до послаблення обмежень наприкінці серпня Польщу перетнули майже 45,3 тисячі українців цієї вікової групи. За наступні два місяці кількість таких виїздів зросла більш ніж удвічі — до 98,5 тисячі, тобто в середньому 1600 людей на день.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що українські прикордонники не ведуть облік виїздів за віковими групами.

«Відтоді, як чоловікам віком 18–22 роки дозволили перетинати кордон, вони роблять це як на виїзд, так і на в’їзд. Значного впливу на загальний пасажиропотік вони не становлять», — пояснив Андрій Демченко.

За даними німецьких медіа, кількість українських юнаків, які прибувають до Німеччини, також зростає — з 19 осіб на тиждень у серпні до 1400–1800 на тиждень у жовтні, повідомляє BR24.

Нагадаємо, кільком громадянам віком від 18 до 22 років відмовили у виїзді з України.

Нагадаємо, для виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років потрібно мати військово-облікові документи у паперовій або електронній формі.

Останні новини про: Польща

Очільник МЗС Польщі побажав «Мадяру» успіхів «нарешті добити» нафтопровід «Дружба»
Польща встановила рекорд з експорту зброї: головним покупцем стала Україна
Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві нагородили переможців конкурсу «Молодіжний громадський бюджет»

Ірина Олехнович
новини

Фалько пояснив відсутність Чайки на сесії міськради Миколаєва і запевнив, що наступного разу він прийде особисто

Аліса Мелік-Адамян
новини

Театр, кіно, музика й розваги: головні події тижня у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

Сєнкевич: від початку війни Миколаїв передав більше 5 тисяч FPV-дронів

Юлія Бойченко
новини

Антикорупціонер, від якого ніколи не було жодного зауваження, — Кісельова про Єрмолаєва

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Польща

Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем
Польща встановила рекорд з експорту зброї: головним покупцем стала Україна
Очільник МЗС Польщі побажав «Мадяру» успіхів «нарешті добити» нафтопровід «Дружба»

Театр, кіно, музика й розваги: головні події тижня у Миколаєві

Антикорупціонер, від якого ніколи не було жодного зауваження, — Кісельова про Єрмолаєва

4 години тому

Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів: Зеленський підписав закони

Головне сьогодні