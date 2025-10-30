Щодня кордон з Польщею перетинають близько 1600 українців віком 18–22 років

Польські прикордонники фіксують збільшення виїзду українських юнаків. Фото: ДПСУ

Після дозволу українцям віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон, польські прикордонники фіксують значне зростання кількості молодих українців, які перетинають кордон із Польщею.

Про це повідомляє Politico із посиланням на дані польської прикордонної служби.

З початку 2025 року до послаблення обмежень наприкінці серпня Польщу перетнули майже 45,3 тисячі українців цієї вікової групи. За наступні два місяці кількість таких виїздів зросла більш ніж удвічі — до 98,5 тисячі, тобто в середньому 1600 людей на день.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що українські прикордонники не ведуть облік виїздів за віковими групами.

«Відтоді, як чоловікам віком 18–22 роки дозволили перетинати кордон, вони роблять це як на виїзд, так і на в’їзд. Значного впливу на загальний пасажиропотік вони не становлять», — пояснив Андрій Демченко.

За даними німецьких медіа, кількість українських юнаків, які прибувають до Німеччини, також зростає — з 19 осіб на тиждень у серпні до 1400–1800 на тиждень у жовтні, повідомляє BR24.

Нагадаємо, кільком громадянам віком від 18 до 22 років відмовили у виїзді з України.

Нагадаємо, для виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років потрібно мати військово-облікові документи у паперовій або електронній формі.