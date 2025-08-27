Прикордонники пояснили умови виїзду за кордон для чоловіків 18–22 років

Перевірка документів на пункту пропуску. Фото: Getty Images

Для виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років потрібно мати військово-облікові документи у паперовій або електронній формі.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі «Українській правді».

Він уточнив, що деталі можна буде підтвердити після оприлюднення постанови Кабміну на «Урядовому порталі».

Також нові правила не поширюються на чоловіків, які працюють в органах державної влади чи місцевого самоврядування — вони, як і раніше, можуть виїжджати лише у службові відрядження.

Нагадаємо, 26 серпня уряд дозволив чоловікам віком 18–22 років безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

Слід зазначитити, що напередодні у парламенті зареєстрували законопроєкт, який може дозволити виїзд за кордон чоловікам віком 18–24 років.

Зараз, через воєнний стан, чоловікам від 18 до 60 років виїзд за кордон заборонений. Винятки діють для певних категорій — людей з інвалідністю, багатодітних батьків, волонтерів і водіїв, які перевозять гуманітарну допомогу.

Крім того, Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №13673, який дозволить встановити кримінальну відповідальність за порушення правил перетину державного кордону України.