Португалія виділить €50 млн на закупівлю американської зброї для України

Зустріч португальського міністра оборони Нуну Мело і міністра оборони України Дениса Шмигаля. Фото: Х, Денис ШмигальЗустріч португальського міністра оборони Нуну Мело і міністра оборони України Дениса Шмигаля. Фото: Х, Денис Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про фінансову підтримку з боку Португалії після зустрічі з португальським міністром оборони Нуну Мело. Йдеться про внесок у міжнародні механізми, які спрямовані на посилення обороноздатності України.

За словами Дениса Шмигаля, Португалія готова внести 50 мільйонів євро до механізму PURL, що передбачає закупівлю американського озброєння для потреб України. Окрім цього, країна щороку протягом п’яти років перераховуватиме по 25 мільйонів євро в межах ініціативи SAFE — ці кошти спрямують на закупівлю продукції українського оборонно-промислового комплексу.

Під час переговорів сторони також обговорили першочергові потреби української оборони, зокрема захист цивільного населення та критичної інфраструктури.

Раніше президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Португалії Луїш Монтенегру під час візиту до Києва підписали угоду про партнерство у виробництві морських дронів. Це був перший офіційний візит глави уряду Португалії до України.

Крім оборонної співпраці, Луїш Монтенегру оголосив і про виділення 600 тисяч євро до Енергетичного фонду підтримки України.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що близько 75% ракет для комплексів Patriot та приблизно 90% боєприпасів для інших систем ППО надходять Україні саме через механізм PURL.

