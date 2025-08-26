Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Уряд оновить правила виїзду за кордон для чоловіків до 22 років, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. Фото: Офіс ПрезидентаПрезидент Володимир Зеленський із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 26 серпня, уряд ухвалить нові правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років.

Про це глава держави заявив після розмови з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

За його словами, рішення погоджене з військовим командуванням і має запрацювати найближчим часом.

Нагадаємо, напередодні у парламенті зареєстрували законопроєкт, який може дозволити виїзд за кордон чоловікам віком 18–24 років. Ще раніше пропонували дати дозвіл лише для чоловіків від 18 до 22 років.

Зараз, через воєнний стан, чоловікам від 18 до 60 років виїзд за кордон заборонений. Винятки діють для певних категорій — людей з інвалідністю, багатодітних батьків, волонтерів і водіїв, які перевозять гуманітарну допомогу.

Крім того, Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №13673, який дозволить встановити кримінальну відповідальність за порушення правил перетину державного кордону України.

Останні новини про: Війна в Україні

На території України розкидані понад мільйон мін, — ООН
«Укрпошта» підвищила тарифи на доставку до США через нові мита Трампа
Росія вдарила по шахті: один загиблий та троє поранених
Читайте також:

новини

Віцемер Коренєв їздив у двотижневе відрядження до румунської кондитерської «Солодощі та тортики», де «налагоджував зв’язки» для відбудови Миколаєва

Катерина Середа
новини

Сєнкевич пообіцяв вирішити питання з розбитою плиткою у басейні «Зорі»: «Будемо ремонтувати це все»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Дитина травмувалася, там небезпечно», — миколаївці скаржаться на стан басейну у спорткомплексі «Зоря»

Юлія Бойченко
новини

Миколаївська ОВА потрапила у топ-10 за зарплатами чиновників: лідер рейтингу — Херсонщина

Світлана Іванченко
новини

Миколаївський веслувальник і боєць «Азову» розповів, як спорт допоміг вистояти на фронті

Марія Хаміцевич
Останні новини про: Війна в Україні

Росія вдарила по шахті: один загиблий та троє поранених
«Укрпошта» підвищила тарифи на доставку до США через нові мита Трампа
На території України розкидані понад мільйон мін, — ООН

НОВИНИ ВІДБУДОВИ

Віцемер Коренєв провів 2 тижні у відрядженні у румунській кондитерській

Прокуратура вимагає від Новинського сплатити ₴34 млн за землі суднобудівного заводу у Миколаєві

3 години тому

Віцемер Коренєв провів 45 днів у Токіо: Вивчав переробку сміття та досвід відбудови

