Уряд оновить правила виїзду за кордон для чоловіків до 22 років, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 26 серпня, уряд ухвалить нові правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років.

Про це глава держави заявив після розмови з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

За його словами, рішення погоджене з військовим командуванням і має запрацювати найближчим часом.

Нагадаємо, напередодні у парламенті зареєстрували законопроєкт, який може дозволити виїзд за кордон чоловікам віком 18–24 років. Ще раніше пропонували дати дозвіл лише для чоловіків від 18 до 22 років.

Зараз, через воєнний стан, чоловікам від 18 до 60 років виїзд за кордон заборонений. Винятки діють для певних категорій — людей з інвалідністю, багатодітних батьків, волонтерів і водіїв, які перевозять гуманітарну допомогу.

Крім того, Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №13673, який дозволить встановити кримінальну відповідальність за порушення правил перетину державного кордону України.