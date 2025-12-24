Одна людина загинула і п’ятеро поранені через обстріли Херсонщини

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: поліція Херсонської області

За минулу добу внаслідок російських атак на Херсонщині загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранення.

Про це 24 грудня повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, область перебувала під ударами дронів, авіації та артилерії. Російські військові били по житлових кварталах, а також по критичній і соціальній інфраструктурі.

Унаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерховий будинок, два приватні будинки, тролейбусну мережу та приватний автомобіль.

Слід зазначити, що через російську збройну агресію на правобережжі Херсонщини, станом на грудень 2025 року, пошкоджено або зруйновано 37,8 тисячі об’єктів.