На Одещині рятувальники кілька діб гасили пожежу на підприємстві під російськими обстрілами

На Одещині рятувальники кілька діб гасили пожежу на підприємстві під російськими обстріламиНа Одещині рятувальники кілька діб гасили пожежу на підприємстві під російськими обстрілами. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Рятувальники Одеської області протягом кількох днів ліквідовували масштабну пожежу на промисловому підприємстві, попри повторні удари з боку російської армії.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Унаслідок влучань на об’єкті виникла масштабна пожежа. Під час робіт ворог п’ять разів повторно атакував підприємство, що призводило до нових руйнувань і збільшення площі загоряння. Попри складні умови, обійшлося без постраждалих.

До ліквідації пожежі залучили понад 100 рятувальників ДСНС та спеціальну техніку.

Нагадаємо, увечері 22 грудня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджені об’єкти припортової інфраструктури та цивільне судно.