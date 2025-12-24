 Обстріл Миколаївської області 23 грудня

  • середа

    24 грудня, 2025

  • -0.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • -0.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Атаки дронів по Миколаївщині: пошкоджені школа і будинки

Обстріл Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Обстріл Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Учора вдень, 23 грудня, росіяни атакували ударним дроном Чорноморську громаду Миколаївщини.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Чорноморка внаслідок удару загорілася покрівля школи. Пожежу вдалося ліквідувати до прибуття рятувальників.

Також учора росіяни шість разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.

У селі Парутине пошкоджено будиночок на території бази відпочинку. У селі Дніпровське — приватний будинок і господарську будівлю. Постраждалих немає.

Нещодавно очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що російські військові збільшили кількість обстрілів регіону, оскільки хочуть уразити об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, Миколаївська область готує додатковий захист від російських атак.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни вкотре атакували теплоелектростанції ДТЕК: це вже сьома атака з жовтня
«Запоріжсталь» аварійно призупинила свою роботу після повного знеструмлення
На Одещині рятувальники кілька діб гасили пожежу на підприємстві під російськими обстрілами
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві під час блекауту працюють менше половини пунктів видачі води

Анна Гакман
новини

Миколаївський зоопарк за рік заробив ₴22 млн

Анна Гакман
новини

У стравах, які готували для школярів Миколаєва, виявили кишкову паличку, — прокуратура

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві потрібно понад ₴100 млн для підвищення зарплат працівників у дитсадках

Анна Гакман
новини

Каша з-під перфоратора: фігурантам скандалу з харчування в школах Миколаєва дали підозри

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На Одещині рятувальники кілька діб гасили пожежу на підприємстві під російськими обстрілами
«Запоріжсталь» аварійно призупинила свою роботу після повного знеструмлення
Росіяни вкотре атакували теплоелектростанції ДТЕК: це вже сьома атака з жовтня

У Миколаєві під час блекауту працюють менше половини пунктів видачі води

По 14 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

Майже пів року без відповіді: депутати та експерти чекають реакції на План доброчесності від посадовців Миколаївської міськради