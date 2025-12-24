Атаки дронів по Миколаївщині: пошкоджені школа і будинки

Обстріл Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Учора вдень, 23 грудня, росіяни атакували ударним дроном Чорноморську громаду Миколаївщини.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Чорноморка внаслідок удару загорілася покрівля школи. Пожежу вдалося ліквідувати до прибуття рятувальників.

Також учора росіяни шість разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.

У селі Парутине пошкоджено будиночок на території бази відпочинку. У селі Дніпровське — приватний будинок і господарську будівлю. Постраждалих немає.

Нещодавно очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що російські військові збільшили кількість обстрілів регіону, оскільки хочуть уразити об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, Миколаївська область готує додатковий захист від російських атак.