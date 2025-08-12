Зеленський пропонує спростити перетин кордону для українців: підвищити межу із 18 до 22 років

Зеленський пропонує дозволити українцям до 22 років виїжджати за кордон. Фото: «МикВісті»

Президент Володимир Зеленський доручив уряду та військовому командуванню опрацювати можливість підвищення вікової межі для безперешкодного перетину державного кордону громадянами України з 18 до 22 років.

Про це він заявив під час виступу на Українському молодіжному форумі «Молодь тут», передає телеканал «Ми — Україна».

«Наразі діє обмеження до 18 років. Я пропоную підвищити його до 22 років, щоб зняти вікові обмеження при перетині кордону», — сказав президент.

За його словами, це «позитивна, правильна історія», яка допоможе молодим українцям зберегти звʼязок з Україною та реалізуватися у навчанні, передусім на батьківщині.

Нагадаємо, у Верховній Раді розглядають можливість тимчасового пом’якшення обмежень на виїзд з України для молодих чоловіків призовного віку, зокрема студентів, які навчаються за кордоном. Це пов’язано зі зростанням кількості випадків, коли українські юнаки, виїхавши за кордон ще до 18 років, не повертаються через обмеження воєнного стану.