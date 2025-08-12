Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    12 серпня, 2025

  • 26°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 12 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 26° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський пропонує спростити перетин кордону для українців: підвищити межу із 18 до 22 років

Володимир Зеленський на конференції. Фото: «МикВісті»Зеленський пропонує дозволити українцям до 22 років виїжджати за кордон. Фото: «МикВісті»

Президент Володимир Зеленський доручив уряду та військовому командуванню опрацювати можливість підвищення вікової межі для безперешкодного перетину державного кордону громадянами України з 18 до 22 років.

Про це він заявив під час виступу на Українському молодіжному форумі «Молодь тут», передає телеканал «Ми — Україна».

«Наразі діє обмеження до 18 років. Я пропоную підвищити його до 22 років, щоб зняти вікові обмеження при перетині кордону», — сказав президент.

За його словами, це «позитивна, правильна історія», яка допоможе молодим українцям зберегти звʼязок з Україною та реалізуватися у навчанні, передусім на батьківщині.

Нагадаємо, у Верховній Раді розглядають можливість тимчасового пом’якшення обмежень на виїзд з України для молодих чоловіків призовного віку, зокрема студентів, які навчаються за кордоном. Це пов’язано зі зростанням кількості випадків, коли українські юнаки, виїхавши за кордон ще до 18 років, не повертаються через обмеження воєнного стану.

Останні новини про: Володимир Зеленський

«Час завершувати війну», — Зеленський після розмови із канцлером Німеччини
У Білому домі розглядають можливість запросити Зеленського на переговори до Аляски, де зустрінуться Путін і Трамп
У мене буде зустріч з Путіним і Трампом, але я не знаю дату, — Зеленський
Реклама

Читайте також:

новини

Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Одещина стала другою в Україні за кількістю банкрутів у 2025 році

Світлана Іванченко
новини

У Вознесенську жителі закликають міську владу поливати молоді дерева, «інакше вони всі загинуть»

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич розповів, чому ліквідація районних адміністрацій відкладається на «після війни»

Катерина Середа
новини

Спортивну інфраструктуру парка Перемоги відновлювати не планують, — мерія Миколаєва

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Володимир Зеленський

У мене буде зустріч з Путіним і Трампом, але я не знаю дату, — Зеленський
У Білому домі розглядають можливість запросити Зеленського на переговори до Аляски, де зустрінуться Путін і Трамп
«Час завершувати війну», — Зеленський після розмови із канцлером Німеччини

У мерії Південноукраїнська почали службове розслідування через поновлення на посаді ексвіцемера та виплати йому компенсації

В Очакові витратять ₴14 млн на капітальний ремонт водопроводу

4 години тому

У Миколаєві планують висадити 310 нових дерев: їх закуплять за мільйон гривень

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay