США запропонували формат переговорів за участі України, Росії та представників Європи

Володимир Зеленський. Скриншот з відеоВолодимир Зеленський. Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати запропонували провести зустріч у форматі Україна – США – Росія – представники Європи в межах можливих мирних перемовин.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Києві разом із прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, трансляція «Суспільного».

«Дійсно, США планують окрему зустріч із Росією і запропонували такий формат – Україна, Америка, Росія і, ймовірно, представники Європи», – зазначив Володимир Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що така зустріч можлива лише після аналізу результатів уже проведених переговорів між Україною та США.

«Було би логічно робити спільну зустріч після того, як ми зрозуміємо потенційний результат зустрічі, яка вже пройшла – Америка й Україна», – наголосив він.

За словами Володимира Зеленського, українська сторона спочатку отримає детальну інформацію про підсумки першого етапу діалогу, після чого ухвалюватимуться рішення щодо подальших переговорів.

«Наша команда зі мною зв’яжеться, розкаже результати першого кола діалогу, і тоді будемо розуміти, що робити далі», – додав президент.

Нагадаємо, що представники США та Росії сьогодні проведуть переговори у Флориді.

Перед цим у п’ятницю, 19 грудня, у Сполучених Штатах Америки пройшов черговий раунд консультацій української делегації з американською стороною. До нього також залучені європейські партнери.

Раніше голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що можливості укласти «гарну» мирну угоду з Росією наразі не існує — йдеться або про поганий чи дуже поганий варіант, або ж про відсутність угоди й продовження війни.

