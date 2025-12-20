Представники США та Росії сьогодні проведуть переговори у Флориді

Спеціальний представник США Стів Віткофф і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер у Москві / Фото: AP/Kristina Kormilitsyna

Переговори між США та Росією щодо припинення війни в Україні мають відбутися у Флориді в суботу.

Про це повідомляє Reuters.

Зустріч запланована після переговорів США з українськими та європейськими представниками, які пройдуть у п’ятницю. На них обговорюватимуть оновлений мирний план, що, за словами джерел, дав певну надію на зрушення у врегулюванні війни.

Російську делегацію очолить представник Кремля Кирило Дмитрієв. З американського боку у переговорах візьмуть участь дипломат Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Держсекретар США та радник Трампа з національної безпеки Марко Рубіо також не виключив своєї участі.

Раніше подібні зустрічі проходили у гольф-клубі Віткоффа в Маямі та на пляжі Галлендейл.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 19 грудня, у Сполучених Штатах Америки пройшов черговий раунд консультацій української делегації з американською стороною. До нього також залучені європейські партнери.

Раніше голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що можливості укласти «гарну» мирну угоду з Росією наразі не існує — йдеться або про поганий чи дуже поганий варіант, або ж про відсутність угоди й продовження війни.