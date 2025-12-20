 Зеленський планує заміну керівництва ППО на Півдні України

«Знайдуть іншу кандидатуру»: Зеленський анонсував зміну відповідального за ППО Одещини

Володимир Зеленський. Фото: Getty ImagesВолодимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив про кадрові рішення щодо керівництва протиповітряної оборони Одеської області. Зокрема, йдеться про заміну командувача Повітряного командування «Південь» Дмитра Карпенка.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає Українська правда.

За словами президента, наразі триває аналіз роботи посадовців, відповідальних за систему ППО в регіоні. Питання можливих змін Зеленський планує обговорити з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським.

«Ми будемо боротись за логістику кожного нашого регіону, якщо чесно. Зараз боремось за Одесу. Посилюємо ППО. Посилювати будемо, якщо чесно, командування. Я сьогодні проговорив це питання щодо заміни командувача ПВК «Південь» Карпенка. Я думаю знайдуть іншу кандидатуру», — зазначив Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області частково відновили рух через міст у Маяках після атаки РФ.

Нагадаємо, що рух мостом на трасі М-15 «Одеса–Рені» у селі Маяки був перекритий через пошкодження внаслідок обстрілів. Через це вантажний транспорт перенаправляють через інші пропускні пункти з Молдовою.

Російська армія упродовж ночі та дня 19 грудня масовано били по мосту в Маяках, застосувавши 15 дронів-камікадзе та балістичну ракету.

У зв’язку з припиненням руху автотрасою «Одеса — Рені» Державна митна служба порекомендувала громадянам і перевізникам користуватися альтернативними пунктами пропуску на кордоні з Молдовою.

Крім того, з 20 грудня «Укрзалізниця» призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва.

На Миколаївщині відновили світло 324 споживачам після дронової атаки

Баштанський район Миколаївщини атакували КАБами: поранений чоловік

7 годин тому

Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?

Юлія Бойченко

