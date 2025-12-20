 'Укрзалізниця вводить додаткові вагони до Кишинева з Одеси та Києва

«Укрзалізниця» призначила додаткові вагони до Кишинева з Одеси та Києва

З 20 грудня «Укрзалізниця» призначає додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва.

З 20 грудня «Укрзалізниця» призначає додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Сьогодні протягом дня квитки надходять у продаж на дати, починаючи з 20 грудня.

«Це стало оперативною реакцією «Укрзалізниці» на ускладнення перетину молдовського кордону іншими видами транспорту», — йдеться у повідомленні перевізника.

Там додали, що моніторять ситуацію та збільшуватимуть місткість сполучень із Кишиневом в разі потреби, щоб усі пасажири могли вільно пересуватися між Молдовою та Україною.

Нагадаємо, російська армія масовано б’є по мостах в Одеській області. Упродовж ночі та дня 19 грудня вони масовано били по мосту в Маяках, застосувавши 15 дронів-камікадзе та балістичну ракету. Також виникли проблеми з рухом транспорту, зокрема на трасі Одеса–Рені, яка веде на південь області та до кордону з Румунією.

Через зупинку руху трасою Одеса–Рені ускладнений проїзд до пунктів пропуску в Одеській області. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

