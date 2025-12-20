В Одеській області частково відновили рух через міст у Маяках після атаки РФ

Фото мосту з Telegram-каналу народного депутата Олексія Гончаренка

Транспортне сполучення через річку Дністер, де пошкоджено міст, вже частково відновлено.

Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, люди мають змогу пересуватися легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками через річку Дністер.

«У найближчі 48 годин умови пересування звичними маршрутами буде додатково покращено», — зазначив Олег Кіпер.

За його словами, у регіоні відновлено роботу фінансових установ і банкоматів, поштові відділення працюють за графіком, пенсії та інші виплати доставляються вчасно. Продуктові магазини отримали постачання товарів, а на АЗС є всі види пального.

«Екстрені служби, поліція та інші працюють у посиленому режимі та забезпечують правопорядок», — додав Олег Кіпер.

Нагадаємо, що рух мостом на трасі М-15 «Одеса–Рені» у селі Маяки був перекритий через пошкодження внаслідок обстрілів. Через це вантажний транспорт перенаправляють через інші пропускні пункти з Молдовою.

Російська армія упродовж ночі та дня 19 грудня масовано били по мосту в Маяках, застосувавши 15 дронів-камікадзе та балістичну ракету.

У зв’язку з припиненням руху автотрасою «Одеса — Рені» Державна митна служба порекомендувала громадянам і перевізникам користуватися альтернативними пунктами пропуску на кордоні з Молдовою.

Крім того, з 20 грудня «Укрзалізниця» призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва.