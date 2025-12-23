Стефанчук розповів, як можуть відбутися вибори під час війни

У Раді почали підготовку законопроєкту про вибори під час війни. Фото: ukrinform.ua

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук схвалив створення робочої групи, яка готуватиме законопроєкт про проведення виборів в умовах воєнного стану.

За словами спікера парламенту, у разі ухвалення цей закон застосують лише один раз. Після цього Україна, як він зазначив, має повернутися до виборчих процедур, передбачених Конституцією та Виборчим кодексом, повідомляє «Суспільне».

Руслан Стефанчук наголосив, що робоча група працюватиме над документом, який дозволить провести в Україні не просто вибори, а безпечні та демократичні, яким довірятимуть як громадяни, так і міжнародна спільнота.

Окрему увагу в законопроєкті планують приділити порядку голосування для військових, внутрішньо переміщених осіб та українців за кордоном. Також мають визначити підхід до проведення виборів на тимчасово окупованих територіях і участі іноземних спостерігачів.

Раніше заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик розповідав, що аби провести безпечні та чесні вибори відповідно міжнародним стандартам, Україні потрібно щонайменше шість місяців для підготовки.

Водночас точну кількість українських громадян, які зможуть взяти участь у голосуванні, наразі визначити складно через масовий виїзд людей за кордон та відсутність виборчої адреси у частини населення.

Також за даними ЦВК, проведення президентських, парламентських і місцевих виборів в Україні може коштувати близько 20 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Москва готова розглянути можливе припинення вогню у день виборів в Україні.