В Україні готують спеціальний закон для виборів, — Стефанчук

Руслан Стефанчук. Фото: Українська правда

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що перші вибори після завершення воєнного стану в Україні матимуть унікальний формат і не підпадають під жоден із типів виборів, визначених Конституцією — ані строкових, ані дострокових.

За його словами, обговорення майбутніх виборчих правил уже відбувається між парламентськими комітетами, Центральною виборчою комісією та на погоджувальній раді. Водночас ці процеси не виносяться у публічну площину, аби не створити враження передчасного початку виборчої кампанії, розказав Руслан Стефанчук в інтерв'ю РБК-Україна.

— Нам дуже важливо, щоб в Україні відбулися вибори, але не такі «вибори», як вони відбуваються в Російській Федерації, — наголосив він.

Серед основних викликів — організація голосування для військових на фронті, мільйонів українців за кордоном та мешканців тимчасово окупованих територій. Окрему увагу приділяють питанням фінансування та залучення міжнародних спостерігачів.

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Руслан Стефанчук заявив, що після завершення дії воєнного стану планується ухвалення спеціального одноразового закону, який дозволить провести вибори й повернутися до стандартної виборчої процедури відповідно до Конституції.

— Це будуть унікальні вибори, яких в Україні ще не було. І вони не підпадають під жодні вибори, які визначені в Конституції. Тому що це не строкові і звичайно не дострокові вибори, — зазначив голова Верховної Ради.

Також триває дискусія, яка з виборчих кампаній буде першою — президентська чи парламентська. Водночас Конституція, на його думку, навряд чи дозволить провести ці вибори одночасно.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року представники парламентських фракцій і груп підписали меморандум, згідно з яким вибори можуть відбутися не раніше, ніж через 6 місяців після завершення війни та скасування воєнного стану.

Загалом президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

Також абсолютна більшість українців виступає проти проведення виборів у разі тимчасового перемир’я та підтримують їх лише після повного завершення війни.