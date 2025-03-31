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У ЦВК заявили, що для виборів після війни знадобиться щонайменше пів року

Виборча дільниця в Україні, фото: ukrinform.uaВиборча дільниця в Україні, фото: ukrinform.ua

У Центральній виборчій комісії (ЦВК) України заявили, що після завершення воєнного стану в Україні вибори відбудуться, але для цього знадобиться час на відновлення інфраструктури та адаптацію виборчого процесу.

Про це повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, цитує Суспільне.

За його словами, вибори після скасування воєнного стану будуть проведені своєчасно. Водночас необхідно підготувати не лише інфраструктуру, а повністю переформатувати виборчий процес і підлаштувати його під повоєнні реалії. Потрібно внести зміни до виборчої системи, зокрема:

  • Оновити правила голосування за кордоном, адже зараз там перебуває значно більше українців;
  • Переглянути процес голосування у військових частинах, оскільки армія скорочуватиметься поступово, і багато військових залишатимуться на службі під час виборів;
  • Спрощення виборчих процедур, зокрема у питаннях технологій та формування виборчих комісій.

— Потрібні зміни до законодавства. Над ними було б варто працювати вже зараз, не очікуючи завершення воєнного стану. Це стосується і порядку утворення закордонних виборчих дільниць, в такому випадку додаткових які не тільки на повоєнних виборах, — зазначив Сергій Дубовик.

Наголошується, що ЦВК вже передає свої пропозиції владі та народним депутатам, щоб вони могли підготувати відповідні законопроєкти.

За словами Сергія Дубовика, складно назвати конкретну дату виборів, але приблизний термін для всіх необхідних змін — щонайменше пів року.

Нагадаємо, що абсолютна більшість українців виступає проти проведення виборів у разі тимчасового перемир’я та підтримують їх лише після повного завершення війни. 

Загалом президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

Водночас, Володимир Зеленський доручив організувати вибори після досягнення повного припинення вогню. За попередніми даними, вони можуть відбутися вже в липні 2025 року

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