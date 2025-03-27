КМІС стверджує, що більшість українців проти проведення виборів до закінчення війни

Абсолютна більшість українців виступає проти проведення виборів у разі тимчасового перемир’я та підтримують їх лише після повного завершення війни.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, який проводили з 12 по 22 березня 2025 року.

Результати відповідей на питання: Уявіть, що дійсно має місце припинення вогню, але України не отримує гарантій безпеки, як-от додаткова зброя чи миротворці. Чи варто тоді Україні після цього проводити національні вибори? Фото: КМІС

Згідно з дослідженням, 77% респондентів не підтримують вибори без гарантій безпеки або остаточного завершення війни. Водночас 8% вважають, що голосування можливе у разі оголошення припинення вогню, а ще 11% виступають за негайне проведення виборів, не чекаючи гарантій безпеки.

КМІС також дослідив думки українців щодо виборів у разі припинення вогню, але за наявності певних гарантій безпеки. Навіть у такому випадку 78% опитаних залишаються проти виборів до укладення остаточної мирної угоди, тоді як лише 19% підтримують їх проведення.

Результати відповідей на питання: Уявіть, що дійсно має місце припинення вогню і при цьому Україна отримує надійні гарантії безпеки: більше зброї, миротворці з країни Європи тощо. Чи варто тоді Україні після цього проводити національні вибори? Фото: КМІС

Соціологи зазначають, що ставлення до виборів тісно пов’язане з рівнем довіри до президента. Серед тих, хто підтримує Володимира Зеленського, 90% виступають проти виборів під час війни. Водночас серед громадян, які не довіряють президенту, частка прихильників голосування є значно вищою.

Результати опитування. Фото: КМІС

Методологія:

Опитування було проведено КМІС в період з 12 по 22 березня 2025 року, було опитано 1326 респондентів у віці від 18 років, що проживають на території України, яка контролюється урядом України. Статистична похибка цієї вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не була більшою за 3,5% для результатів, близьких до 50%, 3,1% для результатів, близьких до 25%, 2,1% для результатів, близьких до 10%, і 1,6% для результатів, близьких до 5%. До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів — це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Раніше повідомлялось, що станом на березень 2025 року рівень довіри до президента Володимира Зеленського залишається високим.