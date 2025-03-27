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КМІС: Зеленському довіряють 69% українців

Володимир Зеленський, фото: Getty ImagesВолодимир Зеленський, фото: Getty Images

Станом на березень 2025 року рівень довіри до президента Володимира Зеленського залишається високим.

За даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), главі держави довіряють 69% українців, не довіряють — 28%. Баланс довіри-недовіри становить +41%.

Дослідження проводилося з 12 до 22 березня. Соціологи зазначають, що порівняно з попереднім опитуванням, яке тривало з 14 лютого по 4 березня, зміни не перевищують межі статистичної похибки.

Соціологи зазначають, що рівень довіри до президента залишається позитивним у всіх регіонах України.

Дослідження тривало з 12 до 22 березня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 326 респондентів у віці від 18 років, що проживають на території України, яка контролюється урядом України.

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 3,5% для показників, близьких до 50%, 3,1% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,6% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, що отримані результати все одно дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Нагадаємо, раніше проведене опитування українців щодо їхніх відчуттів до нинішньої влади свідчить, що громадяни відчувають переважно розчарування.

Водночас проведене КМІС опитування у лютому, свідчить, що рівень довіри до глави держави становив 57%, а недовіри — 37%. Тоді соціологи зазначили, що довіра українців до президента Володимира Зеленського зросла після загострення відносин між Києвом і Вашингтоном.

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