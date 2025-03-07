Довіра українців до Зеленського зросла на тлі загострення відносин із США: опитування

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Довіра українців до президента Володимира Зеленського зросла після загострення відносин між Києвом і Вашингтоном.

Про це свідчить соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Раніше, згідно з опитуванням, станом на 14 лютого рівень довіри до глави держави становив 57%, а недовіри — 37%. Баланс довіри-недовіри складав +20%.

Однак результати дослідження, проведеного з 14 лютого до 4 березня, показали зростання рівня довіри до 67%, тоді як кількість тих, хто не довіряє президенту, знизилася до 29%. Таким чином, баланс довіри-недовіри покращився до +38%.

Динаміка довіри до президента Володимира Зеленського протягом 2019-2025 років, інфографіка КМІС

КМІС зазначає, що цей період супроводжувався низкою резонансних подій, зокрема зустріччю Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі 28 лютого.

Динаміка змін демонструє, що упродовж 14-28 лютого рівень довіри до президента поступово зростав. Зокрема, у період 1-4 березня показник довіри досягнув 68%, а рівень недовіри знизився до 27%. Баланс довіри-недовіри на цей момент становив +41%.

Динаміка довіри до президента Володимира Зеленського протягом лютого-початку березня 2025 років, інфографіка КМІС

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 14 лютого — 4 березня 2025 року провів власне опитування громадської думки методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

У всіх регіонах України (на підконтрольній уряду території) було опитано 1029 дорослих респондентів (у віці 18 років і старших). На момент опитування ці громадяни проживали на території України.

Статистична похибка такої вибірки не перевищує 4,1% для показників, близьких до 50%.

Нагадаємо, що опитування показало, що 68% українців вважають люстрацію інструментом відновлення довіри до органів влади після війни.

Також слід зазначити, що більшість громадян України вважають, що ключовим пріоритетом для суспільства має бути підтримка Сил оборони та відсіч російській агресії.