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Люстрацію як шлях до відновлення довіри до влади після війни підтримують 68% опитаних українців

Люстрація в Україні у 2014-2016 рр. Фото: УНIAНЛюстрація в Україні у 2014-2016 рр. Фото: УНIAН

Опитування показало, що 68% респондентів вважають люстрацію інструментом відновлення довіри до органів влади після війни.

Такі дані отримали під час опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 3-12 січня на замовлення Центру прав людини ZMINA.

На думку 53% опитаних, люстрацію як механізм обмеження доступу до державних посад треба застосувати для тих, хто співпрацював з окупаційною владою. Люстрацію для тих, кого обирали депутатами або головами незаконно створеного органу підтримують 51%.

Крім того, 43% опитаних зазначили, що відповідальним за проведення люстрації для подолання наслідків війни має бути новий спеціальний загальнодержавний орган.

Також українців запитували, чи знають вони про проведену люстрацію в Україні у 2014-2016 роках. Близько чверті, а саме 23% опитаних, добре знають про ці процеси, а 44% — щось чули про це, 33% нічого про це не знають.

Опитування проведено за методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), опитано 2000 респондентів — мешканці України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка — не більш 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95).

Нагадаємо, що станом на жовтень 2016 року в Україні було люстровано 938 чиновників. Тоді зазначалось, що закон про очищення влади спрацював на 98%, але є деякі випадки ігнорування рішень про люстрацію, а також велика кількість чиновників, які оскаржують свої звільнення в суді.

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