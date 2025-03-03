Опитування: більшість українців вважають підтримку Сил оборони головним пріоритетом

Більшість громадян України вважають, що ключовим пріоритетом для суспільства має бути підтримка Сил оборони та відсіч російській агресії.

Такі результати показало опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у першій половині лютого 2025 року, ще до перемовин США та Росії та загострення у відносинах України та Сполучених Штатів.

За даними дослідження, 60% українців вважають, що головним завданням для громадськості є сприяння Збройним силам України та боротьба з агресією РФ. При цьому 26% опитаних наголосили, що першочерговим питанням має бути боротьба з хибними діями влади, а ще 14% не змогли визначитися із власною позицією.

Соціологи підкреслили, що результати варто розглядати у контексті політичної ситуації, що змінилася після проведення опитування. На їхню думку, подальші події та зростаючий міжнародний тиск на Україну, ймовірно, ще більше посилили підтримку Сил оборони серед українців.

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Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що серед населення зберігається високий запит на єдність, особливо з огляду на ускладнення відносин з керівництвом США.

— Хоча ми запитували про громадськість, але очевидно, що це є вимога до всіх — і до влади, і до опозиції, і до громадських активістів та журналістів, і до простих громадян, — наголосив він.

Також він закликав до виваженості у діях усіх політичних та громадських сил, зазначивши, що головною метою має залишатися підтримка обороноздатності України.

— Любов до України має бути сильнішою за деструктивне бажання особистої помсти тим, до кого відчуваємо (хай навіть якщо справедливо) неприязнь. І це стосується не тільки опозиції, але і влади, і всіх нас, — підкреслив Антон Грушецький.

Інфографіка КМІС

Опитування проводилося КМІС 4-9 лютого 2025 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів. Було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах, що перебувають під контролем України.

До вибірки не включалися жителі тимчасово окупованих територій, проте серед респондентів були внутрішньо переміщені особи. Також опитування не охоплювало громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Статистична похибка за звичайних обставин не перевищує:

4,1% — для показників, близьких до 50%,

3,5% — для показників, близьких до 25%,

2,5% — для показників, близьких до 10%,

1,8% — для показників, близьких до 5%.

Крім того, у лютому 2025 року опитування показало, що 64% українців підтримують прямі переговори з Росією, що на 28% більше, ніж рік тому.